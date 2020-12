Priolo, nomina cda Ias: Adorno ( Pd) "Musumeci continua a mortificare questa provincia"

Estremamente critico verso la condotta del presidente della Regione riguardo la nomina dei conponenti del cda dell'Ias il segretario provinciale del Pd siracusano, Salvo Adorno sulla scorta delle nomine di lugio scorso, poi naufragate e dei nominativi che circolano nell'ultimo periodo.

"Le scelte di Musumeci - scrive Adorno - guadano più agli equilibri politici del centro destra piuttosto che alle reali esigenze dello sviluppo e continua a mortificare la nostra provincia non tenendo conto per la governance di Ias di figure portatrici di competenze, trasparenza e conoscenza delle dinamiche territoriali. Continua inoltre - prosegue i segretario del Pd - a mostrare scarsa sensibilità rispetto all’impegno della società Ias e dei soci privati nell’adempiere alle prescrizioni indicate dalla Procura. Ribadiamo che l’impianto rappresenta un organo vitale e strategico per l’area industriale, perché oltre a depurare i reflui industriali è al servizio per la depurazione dei reflui civili dei comuni di Priolo e Melilli, con riflessi positivi ai fini ambientali, per cui la gestione e il suo futuro devono essere programmati in funzione del futuro dell’area e con la condivisione dei suoi attori sociali".

Da qui l'invito rivolto al governatore ad essere responsabile, privilegiando nelle scelte che farà competenza, legalità e conoscenza profonda delle dinamiche industriali del territorio.