Priolo, buoni spesa a Natale per le famiglie in difficoltà

Saranno distribuiti buoni spesa per quei cittadini di Priolo in gravi difficoltà economiche. I voucher dovranno essere utilizzati nel negozi del Comune. Priorità sarà data ai nuclei familiari del tutto privi di reddito, non assegnatari di benefici economici erogati dalla Pubblica Amministrazione o da enti previdenziali. Il buono sarà di importo diversificato, in relazione alla composizione del nucleo familiare.

“I cittadini più bisognosi – ha commentato il Sindaco Gianni – avranno così la possibilità di fare la spesa e passare le festività natalizie e di fine anno in maniera più serena. Al contempo, aiuteremo anche le attività commerciali presenti nel nostro territorio, anche loro in difficoltà a causa dell’attuale situazione”.

“Anche in questa seconda ondata di emergenza – ha rimarcato l’Assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana - non lasceremo soli i cittadini bisognosi, coloro che hanno perso il lavoro e le attività commerciali".

L’avviso pubblico, per individuare la platea dei beneficiari e l’istanza per avanzare richiesta, che ha valenza di autocertificazione, saranno pubblicati a breve sul sito del Comune.