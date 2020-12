Priolo, servizio di telesoccorso per anziani e disabili gravi

Attivato il servizio di telesoccorso a Priolo per gli anziani che vivono da soli e i disabili gravi.

In caso di malessere attraverso l’utilizzo di un singolo bottone di allarme, sarà infatti innescata la chiamata verso 5 numeri di telefono memorizzati precedentemente. Il dispositivo consentirà anche di ricevere telefonate in vivavoce. Sono stati acquistati 100 dispositivi di allarme a sistema GSM “SOS”, che saranno consegnati alle cooperative socio-assistenziali che già si occupano di anziani soli e disabili gravi. Saranno proprio le cooperative a fare da filtro tra l’Ente e i beneficiari.

“Il servizio – ha fatto sapere l’assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana - partirà a metà dicembre e permetterà di chiedere assistenza immediata e di essere continuamente monitorati sia dal punto di vista fisico che psicologico. Sarà attivato in via sperimentale – ha concluso l’Assessore Giarratana – e verrà perfezionato e ampliato all’inizio del nuovo anno”.

“Un servizio fondamentale – ha detto il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Biamonte – ancora più importante in un periodo di isolamento imposto come quello attuale”.

“I benefici per la nostra comunità – ha commentato il sindaco Pippo Gianni – saranno molteplici. Limiteremo ad esempio il ricorso al ricovero ospedaliero o nelle case di riposo. Questa fascia della popolazione potrà continuare ad abitare presso la propria abitazione con la sicurezza anche per i familiari di un costante monitoraggio”.