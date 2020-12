Siracusa, Moena Scala a Italia e Granata "Difendete la nostra dignità"

"Il sindaco Francesco Italia e l'assessore Fabio Granata ridiano immediatamente dignità ed onore alla nostra SIracusa".

L'appello accorato arriva dalla ex presidente del Conciglio comunale, Moena Scala dopo il video e le parole di Vittorio Sgarbi veicolate sui social ieri sera.

"La vicenda della tela del Caravaggio - scrive Moena Scala - sta assumendo risvolti grotteschi. Quello che fa male, a me come ad ogni siracusano, è l'atteggiamento di un signore che non meriterebbe nemmeno gli onori della cronaca se non fosse perché con il suo atteggiamento e la sua vanagloria, sta umiliando un'intera città.

Non rendiamoci complici di una simile ulteriore barbarie alla nostra città ed alla nostra civiltà.

Se questo signore ci tiene così tanto - concliude - se la goda lui la copia del Caravaggio e la smetta di umiliare la nostra città e tutti i cittadini siracusani.

Sindaco ed assessore, avete il dovere morale ed istituzionale di farvi sentire, qui ed ora, a difesa di tutti noi".