Siracusa, il 9 dicembre sciopero nazionale dei dipendenti pubblici

Le segreterie generali provinciali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa aderiscono allo sciopero nazionale di tutto il personale dipendente dagli enti e dalle amministrazioni a cui si applicano i contratti collettivi nazionali del personale dei Comparti e delle Aree delle funzioni centrali, delle Funzioni locali e della Sanità e quindi anche del personale destinatario del contratto collettivo della Regione Siciliana, per l’intera giornata del 9 dicembre. Saranno garantiti solo i servizi minimi. Previsto un sit-in davanti la sede della prefettura nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e delle norme anticontagio.

“Il permanere dell’assenza di risposte da parte del Governo alle richieste formulate – sottolineano le sigle sindacali nell’illustrare i motivi della protesta – si unisce all’assenza, ad oggi, di misure straordinarie e a un piano generalizzato in tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti locali e della sanità di assunzioni in tempi rapidi, volte a colmare le gravi carenze di organico che insistono nelle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessità imposte dall’emergenza pandemica e dalla crisi economica. E’ stato constatato, in particolare, che nel disegno di legge di bilancio non sono previste risorse finanziarie sufficienti per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro".