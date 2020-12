Siracusa, scuole e covid: aumento dei positivi in Infanzia e I ciclo

Aumenta il numero degli alunni positivi che frequentano le scuole dell'Infanzia e il Primo ciclo in provincia di Siracusa.

Questo quanto si evince dalla nuova rilevazione dei contagi da Covid-19 effettuato dall'Ufficio scolastico provinciale. A partecipare al monitoraggio sull'l'andamento della situazione epidemiologica sono state 47 scuole pari al 96%.

Dal raffronto con i dati rilevati nella settimana precedente, 25 novembre, si evidenzia l'incremento: i positivi erano in totale 38 mentre nel report aggiornato al 2 dicembre sono diventati 57, così suddivisi: nella scuole dell'Infazia da 13 sono passati a 19 con lo 0,23% della percentuale di incidenza,, nelle classi della Primaria di 15 a 16 (incidenza allo 0,81%)e nel Primo ciclo da 10 a 22 (inidenza a 0,20%).

il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi si attesta a 1,15 nelle scuole dell'Infanzia, a 0,81 alla Primaria e a 1,00 per il Primo ciclo con la precisazione che "più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato".