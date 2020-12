Siracusa, Daniele La Porta nella giunta nazionale di Confartigianato

Il siracusano Daniele La Porta è entrato a far parte della nuova giunta nazionale di Confartigianato. La Porta, presidente provinciale di Confartigianto Imprese Siracusa infatti è stato eletto ieri dall'Assemblea Nazionale che ha nominato i 20 nuovi componenti della giunta.

"L'importante riconoscimento rappresenta una ulteriore manifestazione di fiducia dei vertici Nazionali e Regionali verso la nostra associazione che ha sempre avuto in questi, un modello di riferimento a cui ispirarsi nell'azione sul territoro – ha dichiarato Daniele La Porta - il mio sarà un impegno costante per rappresentare le istanze provenienti dal territorio provinciale (e della Sicilia in generale) in un contesto nazionale qualificato al fine di promuovere e trasferire occasioni di sviluppo per le imprese artigiane e per le Piccole e Medie Imprese in genere".

Sono tre i siciliani che compongono la nuova giunta nazionale di Confartigianato: oltre a Daniele La Porta infatti, è stato riconfermato Filippo Ribisi, vicepresidente nazionale con delega al mezzogiorno, mentre è membro di diritto il presidente regionale di Confartigianato Imprese Sicilia, Giuseppe Pezzati.