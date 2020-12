Priolo, si è insediato il nuovo segretario generale del Comune Eleonora Di Fede

Eleonora Di Fede è il nuovo Segretario Generale del Comune di Priolo. Ieri il suo insediamento: 40 anni, originaria di Piazza Armerina, laureata in Giurisprudenza, ha frequentato la scuola di specializzazione per le professioni legali. Ha prestato servizio come Ufficiale nella Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel febbraio 2014, ha lavorato in Abruzzo grazie ad una convenzione con 5 Comuni. Poi è tornata in Sicilia. Per 3 anni ha prestato servizio presso il Comune di Isnello, in provincia di Palermo e in seguito in provincia di Catania. Negli ultimi 2 anni è stata occupata a Pietraperzia, in provincia di Enna.

“Sono ben felice ed entusiasta di trovarmi in questo Ente e fare una nuova esperienza. Sono sicura – ha dichiarato - che lavorerò bene con il sindaco, con tutta l’Amministrazione, con il personale e in particolare con i titolari di posizione organizzativa”.

“Auguro al nuovo segretario - ha detto l’assessore al personale, Maria Grazia Pulvirenti - di svolgere nel nostro paese un proficuo lavoro, fiduciosa del fatto che darà il necessario supporto sia alla macchina burocratica che all’amministrazione".

Eleonora Di Fede ha incontrato il sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, gli assessori e i dirigenti. Il presidente Biamonte ha convocato per oggi i Gruppi Consiliari, proprio per presentare il nuovo Segretario Generale.