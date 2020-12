Noto, consegnati i lavori per la manutenzione straordinaria del depuratore di Calabernardo

“Oggi consegniamo i lavori per la riqualificazione del depuratore di Calabernardo. L’impianto, che già lavora con buoni standard, sarà riportato alla sua piena efficienza entro la prossima primavera, per ridare la giusta vivibilità a questo splendido borgo”. Lo annuncia il sindaco Corrado Bonfanti che questa mattina ha partecipato ad un sopralluogo e alla successiva firma dei documenti per la consegna dei lavori alla società che curerà l’intervento, la Cospin Srl.

Presenti anche l’assessore ai Lavori Pubblici Marta Fitula, l’ing. Alessandro Aiello di Aspecon, il Rup Leonardo La Sita e i rappresentanti della Cospin Srl.

“I lavori saranno realizzati nei tempi previsti dal contratto. Andremo avanti con determinazione e spediti: l’ass. Fitula e il Rup La Sita seguiranno i lavori affinché l’estate 2021 possa essere vissuta lontano dalle esalazioni che disturbano questo meraviglioso borgo”.