Siracusa, Giornata dei diritti delle persone con disabilità: "Necessari supporti e servizi"

Nella Giornata dei diritti delle persone con disabilità si registrano diversi interventi mirati a denunciare la mancanza di servizi e attenzione generalizzata verso i disabili.

"I disabili sono tanti, secondo l’Istat più di tre milioni in Italia e circa 20mila in provincia di Siracusa - sottolinea Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum delle famiglie - ed è incredibile che nessuno si chieda come potranno essere assistite tutte queste persone, chi si occuperà di loro. Restano purtroppo in sospeso - aggiunge - temi come i Piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui sono dotati solo pochi Comuni, come l’attuazione del «Dopo di noi», che tutela i figli disabili che sopravvivono ai genitori non limitandosi a gesti isolati di solidarietà compassionevole".

A queste si aggiungono le parole della segreteria provinciale dell'Ugl: "E' doveroso - si legge nella nota - dare urgenti e concrete risposte al grido di dolore che proviene dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie che finora con totale assenza delle istituzioni e nell’assordante silenzio anche mediatico, si son fatte carico di tutte le esigenze economiche, assistenziali e di supporto psicologico. A tali famiglie - prosegue la nota - è necessario offrire non elemosine, come avvenuto finora, ma adeguati supporti economici e principalmente servizi per consentire di superare le gravi difficoltà del momento. Istituzioni, associazioni, sindacati, tutti - conclude - devono contribuire alla costruzione di utili sinergie e concorrere ad elaborare concreti indirizzi che tengano nella dovuta considerazione le specifiche esigenze economiche, assistenziali e di protezione delle persone con disabilità, delle loro famiglie e degli operatori impegnati nelle strutture socio-sanitarie".