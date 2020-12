Noto, furto di 2 motozzappe: denunciato un 42enne

Dovrà rispondere di furto aggravato un 42enne di Noto. denunciato C.M. netino di 42 anni, già conosciuto alle forze di Polizia, per il reato di furto aggravato .

A seguito del furto di 2 motozappe da un magazzino agricolo il 9 ottobre scorso, sono partite le indagini degli uomini del Commissariato. Analizzando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installatee nel tratto di strada percorso dai ladri per fuggire con la refurtiva, i polizziotti hanno individuato uno degli autori che è stato denunciato.

Indagini in corso per identificare i complici.