Siracusa, pestaggio ai danni di un uomo: interviene un funzionario di Polizia libero dal servizio

Ha messo fine, non senza difficoltà, ad un pestaggio ad danni di un uomo: si tratta di un Commissario Capo della Polizia di Stato di Siracusa libero dal servizio che nel tardo pomeriggio di ieri, ha assistito nei pressi di via Costanza Bruno, ad una volenta aggressione messa in atto da due uomini verso un altro.

Nonostante il funzionario di polizia si fosse qualificato, i due non si sono fermati fin quando il Commissario è intervento fisicamente co l'ausilio di un equipaggio delle Volanti.

I tre sono stati identificati e la vittima ha dovuto fare ricorso alle cure mediche per ferite alla testa. Resta ancora sconosciuto il motivo dell'aggressione.