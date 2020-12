Augusta, 11 sanzioni per 5.000 euro per violazione delle norme anti-covid

Registrati nel territorio della compagnia di Augusta il maggior numero di interventi “anti-Covid”: 11 i casi sanzionati per complessivi 5.000 euro e la maggior parte delle violazioni riscontrate hanno riguardato persone che circolavano oltre l’orario consentito, le 22, senza alcuna valida motivazione.

I controlli stradali effettuati il 1 dicembre hanno portato a sanzioni per circa 6.000 euro per violazioni al Codice della Strada: su 321 persone e 187 veicoli, sono state elevate 3 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 6 per mancanza di copertura assicurativa e una per guida senza l’utilizzo del casco. Ritirati 7 documenti di circolazione, con sottrazione di 30 punti dalle patenti di guida.