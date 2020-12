Siracusa, al via i lavori di efficientamento energetico della sede dell'Iacp

Avviati i lavori per il progetto di riqualificazione energetica della sede dello Iacp a Siracusa. Gli interventi, che termineranno entro agosto 2021, sono stati finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale PO FESR 2014/2020, asse 4 “Energia Sostenibile e Qualità della vita” azione 4.1.1.2 con un finanziamento di 2.000.057 euro (due milioni e cinquantasette mila euro).

La neo Presidente Mariaelisa Mancarella esprime “grande soddisfazione per un progetto importante, che ha l’obiettivo di migliorare il consumo energetico, ma anche di dare l’esempio di buone prassi sul tema della sostenibilità ambientale".

“La sfida - dice il direttore dello Iacp Marco Cannarella - è quella di poter rappresentare una best practice nella nostra regione grazie ad un utilizzo efficace dei Fondi Europei. Da anni lavoriamo su questo tema e abbiamo portato a Siracusa delle risorse notevoli che daranno dei risultati anche in termini di rilancio occupazionale"

“Gli interventi di riqualificazione in atto- spiega l’ingegnere Carmelo Uccello- renderanno la sede di Iacp uno spazio con consumi quasi prossimi allo zero e con una riduzione della spesa pari al 40-50%”.

“Per lo stabile, questo comporterà un miglioramento di classe energetica - dice il geometra, direttore dei lavori e progettista Letterio Bitto- passando dalla classe D alla A, grazie alla sostituzione degli infissi esterni, all’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia destinata all’autoconsumo e all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua sanitaria. Insieme a questi lavori sono in via d’esecuzione anche il rifacimento del solaio, la sostituzione degli impianti di elevazione, degli infissi e dei servizi igienico sanitari”.

Il progetto ha anche un obiettivo formativo e prevede per questo degli incontri con gli studenti di alcuni Istituti Superiori della città. Ieri si è svolto il primo incontro di questo ciclo con gli alunni e i docenti del “Filippo Juvara”, mentre venerdì saranno coinvolti alcuni studenti dell’“E. Fermi”. L’attività formativa prevede anche delle visite in cantiere.