Siracusa, il centro antiviolenza Ipazia istituisce un numero mobile dedicato

Nuovo servizio salvavita attivato dal Centro Antiviolenza Ipazia: oltre al consueto numero telefonico 0931 492752 attivo h24, è stato istituito un numero mobile dedicato, il 349 6224069 al quale le vittime potranno chiamare o inviare in tutta sicurezza e in anonimato anche solo un messaggio, una frase di poche parole, per chiedere aiuto.

“Resta a casa ma, lascia fuori la violenza! Non sei sola! Chiedi il nostro aiuto! Non è solo uno slogan, - spiega la presidente del Cav. Ipazia Daniela La Runa – ma un invito concreto a tutte le donne, da parte di noi operatrici antiviolenza a non subire più maltrattamenti, a sottrarsi a quella che potrebbe diventare una situazione senza via d’uscita. I fatti di cronaca, - conclude - ci raccontano ogni giorno di donne, ragazze e minori abusati tra le mura domestiche".