A Siracusa e provincia, l'Ail torna in piazza con le stelle di Natale

L’Ail torna in piazza, da sabato 5 a martedì 8 dicembre, con la tradizionale vendita delle stelle di Natale.

Un appuntamento fisso ormai da anni che, vista l’emergenza sanitaria, per questo Natale, ha avviato anche la prenotazione tramite whatsapp al numero 3396948141 o alla mail mail.siracusa@ail.it per consentire di poter avere la stella di Natale consegnata presso la propria abitazione.

A Siracusa sarà possibile acquistare la stella di Natale Ail in piazza San Giovanni, Largo XXV Luglio, Viale Regina Margherita (davanti ai Marinaretti).

Ad Augusta in piazza Duomo. Ad Avola i volontari saranno presenti in piazza Umberto. A Floridia banchetto Ail in piazza del Popolo. A Noto in piazza Trigona ed a Francofonte in piazza Dante.

Sul sito www.ail.it, si potranno acquistare tanti altri doni per finanziare la ricerca.