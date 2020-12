Siracusa, servizi a supporto del Comune: proroga al 31 gennaio

Prorogate al 31 Gennaio le scadenze dei servizi a supporto dell’amministrazione comunale che coinvolgono i lavoratori di Ideal service e Util service.

A darne l’annuncio sono i segretari di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Siracusa, Alessandro Vasquez, Teresa Pintacorona ed Anna Floridia, che però evidenziano che “ci sono già una decina di lavoratori in cassa integrazione".

"Rimaniamo fermamente contrari a questo spezzatino dell’appalto che - proseguono gli esponenti sindacali - se non viene programmato per tempo, creerà disagi reddituali ed occupazionali di non poco conto. Ai rappresentanti dell’amministrazione che abbiamo incontrato, abbiamo chiesto di avere anche notizie certe sul destino del servzio navetta ormai dismesso, cercando di cogliere le opportunità di incentivazione della pratica della mobilità sostenibile".