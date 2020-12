Siracusa, Opi: "Noi infermieri in prima linea nella lotta al covid". VIDEOINTERVISTA

Da 9 mesi circa, da quando cioè la pandemia da coronavirus è divampata in tutta la sua gravità, sono in prima linea per fare da argine ad un'emergenza sanitaria senza precedenti insieme ai medici: sono gli infermieri. Durante questo lungo periodo hanno messo in campo tutta la loro professionalità, ma anche tutta la loro carica umana, sostenendo anche psicologicamente i pazienti covid.

Mesi di gran lavoro e di grande preoccupazione anche per la propria salute e per quella delle loro famiglie. Ma prima ancora che essere una professione, fare l'inferimiere oggi è diventata una missione.

Ne abbiamo parlato con il consighiere dell'Ordine degli infermieri della provincia di Siracusa, Salvo Latina, che presta servizio nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Umberto I, che ha raccontato a SiracusaPost.it i momenti più difficili di questi mesi di emergenza: dai pazienti che non sono riusciti a superare la malattia a quelli che ce l'hanno fatta, dalla fatica di ogni giorno al dispiacere di non poter abbracciare la figlia per preservarla da ogni rischio.