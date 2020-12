Covid, i posti letto attivi nel Siracusano: l'assessore Razza in audizione all'Ars

L'assesssore regionale alla salute, Ruggero Razza ha illustrato oggi durante l'audizione in commissione sanità la rete ospedaliera Covid.

Nel Siracusano si contano 169 posti letto in degenza ordinaria e 16 in terapia intensiva distribuiti in 4 ospedali.

All'Umberto I di Siracusa ci sono 16 posti di terapia intensiva e 48 di degenza ordinaria; al Muscatello di Augusta sono attivi 40 posti di degenza ordinaria ; al Trigona di Noto risultano 67 posti letto di degenza ordinaria e 2 di area critica, a Lentini, infine, sono attivi 14 posti di degenza ordinaria.

I dato resi noti dalla deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo