Coronavirus, 60 nuovi positivi tra Siracusa e provincia. In Sicilia 1.483

Sono 60 i nuovi positivi da covid in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In Sicilia sono 1.483 con 1.494 pazienti ricoverati, altri 220 in terapia intensiva, 38.017 in isolamento domiciliare e altri 27 decessi. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 39.731. Questi i dati contenuti nel bollettino del ministero della salute.

I nuovi contafi sono così distribuiti nelle varie province siciliane: oltre ai 60 del Siracusano, 70 a Trapani, 390 a palermo, 42 a Ragusa, 52 a Caltanissetta, 6 a Enna, 621 ad Agrugento, 242 a Messina e nessun nuovo caso ad Agrigento.