Covid, Speranza: "Vaccini da gennaio e gratis per tutti"

"L’acquisto del vaccino è centralizzato e sarà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in Aula al Senato nel corso delle comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid. E' probabile che saranno necessarie due dosi per ogni vaccinazione.

"Dobbiamo disincentivare gli spostamenti tra regioni il 25, 26 e primo gennaio - ha aggiunto - e limitare anche gli spostamenti tra comuni. Dobbiamo affrontare le feste con massima serietà se non vogliamo nuove chiusure a gennaio. Per le feste le limitazioni previste - conclude - dovranno essere rafforzate anche nel quadro di un coordinamento europeo. Bisogna limitare il più possibile i contatti tra persone".