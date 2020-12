I Fatti di Avola 52 anni dopo: la celebrazione in contrada Chiusa di Carlo e in municipio

I “Fatti di Avola” 52 anni dopo: è l'iniziativa organizzata dal sindacato unitario per ricordare quello sciopero sindacale nel quale persero la vita due braccianti agricoli: Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona.

Questa mattina la rievocazione dei fatti e la deposizione della corona in contrada Chiusa di Carlo: ha parlato Paola Scibilia, unica erede delle due vittime (aveva 9 anni quando il padre perse la vita), oltre ai segretari generali di Cgil, Roberto Alosi, di Cisl, Vera Carasi e dal sub-commissario della Uil, Saveria Corallo. Con loro anche i rispettivi segretari sindacali dei lavoratori agricoli, Mimmo Bellinvia della Flai Cgil, Sergio Cutrale della Fai Cisl e Sebastiano Di Pietro della Uila Uil.

“In questo territorio si consumò un evento con conseguenze drammatiche, con morti e feriti per mano dell’aristocrazia agraria del tempo. La storia è un monito per tutti noi: i diritti vanno coltivati giorno dopo giorno e oggi vanno riconquistati con la stessa forza e la stessa determinazione – hanno detto i segretari di Cgil, Cisl e Uil -. La memoria va riportata soprattutto nei confronti delle giovani generazioni: ci furono diritti sanciti con il sangue e oggi questi stessi diritti vanno perdendosi ed è per questo che la nostra presenza rappresenta anche un monito affinché vadano salvaguardati".

E' intervenuto anche il sindaco di Avola, Luca Cannata: “E’ importante ricordare, soprattutto per i nostri giovani. E per un passato che ha cambiato la storia italiana. Lo statuto dei lavoratori infatti è cambiato proprio dopo “I Fatti di Avola”. E' importante e fondamentale tenere viva la memoria di ciò che successe 52 anni fa perché la lotta per quei diritti è un fatto attuale ancora al giorno d’oggi”.