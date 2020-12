Francofonte, ai domiciliari per omicidio esce per andare al pub

Viola gli arresti domiciliari cui era sottoposto per un omicidio commesso 10 anni fa, per svagarsi e andare al pub.

E' accaduto nella tarda serata di lunedì 30 novembre quando i Carabinieri della Stazione di Lentini sono intervenuti in soccorso della titolare di un Pub di Francofonte che segnalava la presenza di un uomo che, nonostante fosse ormai quasi mezzanotte, pretendeva di entrare nel locale.

Al loro arrivo i militari hanno trovato Orazio Toscano, 49enne in atto sottoposto agli arresti domiciliari.

L'uomo, a seguito dell'udienza di convalida, è stato ristretto nel carcere di Enna.