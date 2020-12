Priolo, mette in scena un tentativo di estorsione: denuncia per simulazione

Mette in scena una tentata estorsione, probabilmente per distogliere l'attenzione da una cattiva esecuzione dei lavori effettuati in un hotel a Noto. Ma viene scoperto e denunciato per simulazione di reato.

Si tratta un 34enne di Priolo, titolare di una ditta di impiantistica, che il 29 novembre scorso sporge denuncia al Commissariato di Priolo: riferisce di aver trovato, a conclusione dei lavori, nell’abitacolo del furgoncino, un bossolo avvolto in un biglietto contenente minacce volte a farlo desistere dal continuare i lavori.

Le indagini, invece, avrebbero accertato che il 34enne, dopo aver ultimato i lavori di climatizzazione, per i quali i proprietari hanno pagato 35.000 euro, non riusciva a risolvere i problemi di malfunzionamento e, per non presentarsi più a Noto, avrebbe messo in scena un tentativo di estorsione.