Pachino, colpisce la madre al volto per 50 euro negati: 34enne arrestato

La madre gli nega 50 euro e lui la colpisce violentemente al volto, procurandole ecchimosi e deficit visivi all’occhio sinistro. Per questo ieri il figlio 34enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

L'aggressione si è verificata ieri intorno alle 14.

L’uomo, già nel mese di luglio, si era reso responsabile di episodi simili e, per questo, a suo carico, era stato emesso l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Il 34enne, pertanto, è stato anche denunciato per violazione dei provvedimenti cautelari cui era sottoposto E' stato ristretto nel carcere di Cavadonna.