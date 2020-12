Siracusa, covid: Ficara (M5S): "La Prefettura coordini sessione rinforzata di controlli"

"La Prefettura di Siracusa coordini una sessione rinforzata di controlli sul territorio anche per il trasporto scolastico”. La sollecitazione arriva dal parlamentare del M5S, Paolo Ficara, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera.

"I sacrifici che ci sono stati richiesti per contenere i contagi da covid-19 - dichiara - stanno iniziando a dare i loro frutti. Ma non possiamo permetterci proprio ora una nuova distrazione. Se vogliamo evitare una terza ondata - insiste Ficara - l'euforia festiva e le prossime riaperture non devono diventare alibi per distrarci dai corretti comportamenti individuali che hanno permesso di far rallentare la curva dei contagi, in attesa della discesa.

I controlli devono guardare anche al trasporto scolastico, con il prossimo ritorno alla didattica in presenza. "Sono favorevole alla proposta di far coordinare ai prefetti il nodo del trasporto scolastico, così come suggerito dal comitato tecnico scientifico. I prefetti - conclude l'esponente del M5S - sono garanzia di giusta e costante mediazione tra enti locali, uffici scolastici territoriali, presidi e aziende di trasporto locale".