Qualità della vita a Siracusa, dai Guardiani di Aretusa targa per "il lavoro non svolto"

E' stata apposta ieri sera sotto palazzo Vermexio una targa di riconoscimento per il "lavoro non svolto dal sindaco Italia". Il riferimento va alla posizione assegnata a Siracusa nella classifica sulla Qualità della vita stilata ogni anno da Italia Oggi e dall' Università La Sapienza: 104esima su 107.

"Sono stati trascurati - dichiara nella nota Fabio Camilli, dell Associazione Guardiani di Aretusa - gli aspetti più importanti della città, che sicuramente contribuiscono a questo ennesimo affronto per la terra natale di Archimede. Pensiamo che questa volta sia lui a meritare un targa per il lavoro non svolto come primo cittadino".