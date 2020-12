Da venerdì 4 dicembre al via una nuova rubrica "Focus su imprese artigiane e Pmi" VIDEO

SiracusaPost.it si arricchisce da venerdì 4 dicembre di una nuova rubrica, un nuovo appuntamento settimanale per i nostri lettori. Si tratta di "Focus sulle imprese artigiane e Pmi" uno spazio a cura di Gianpaolo Miceli della Cna che, da esperto qual è, fornirà indicazioni e supporto ad artigiani e piccole e medie imprese, in particolar modo in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria ed economica è ancora nel pieno. I lettori potranno porre quesiti, richieste di delucidazioni e tanto altro ancora scrivendo a siracusapost1@gmail.com o mandando un messaggio a 351 8774100.