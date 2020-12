Siracusa, mancato rientro del Caravaggio: Dracma "Intervenga la magistratura"

Ha generato parecchie reazioni il mancato rientro del Caravaggio a Siracusa: il dipinto per volere di Vittorio Sgarbi è rimasto al Mart di Rovereto e questo dopo che il direttore aveva stipulato in accordo con il Fec e con la Soprintendenza di Siracusa l'arrivo nel capoluogo aretuseo nella giornata di oggi.

Forte e vibrata la reazione dell'associazione Dracma: "Nei fatti il Presidente del Mart non starebbe rispettando ciò che il suo Direttore ha concordato con i due Enti competenti per il rientro della tela - scrive in una nota il presidente, Giovanni Di Lorenzo - Ancora una volta la cartina di tornasole di un atteggiamento insopportabile ed irrispettoso di

chiunque. Ancora una volta il metodo Sgarbi.

Vogliamo augurarci - conclude Di Lorenzo - che chi di dovere, in primis la Magistratura, intervenga immediatamente per garantire il pronto rispetto degli accordi intercorsi, e che certa “politica” voglia e sappia dimostrare da che parte stare, cessando di incensare atteggiamenti che continuano a calpestare le regole, come la dignità di ogni siracusano".