Siracusa, posa dissuasori in piazza Duomo: modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità oggi e domani per completare la posa dei dissuasori nell’area di piazza Duomo, a Siracusa.

Il settore Mobilità ha emesso un’ordinanza con la quale si dispone, per oggi, martedì 1 dicembre, in via Pompeo Picherali, nel tratto interposto tra piazza Duomo e piazzetta San Rocco, il divieto di transito; e nel tratto interposto tra piazzetta San Rocco e largo Aretusa il doppio senso di marcia alternato solo per il transito locale. I veicoli autorizzati che accedono a piazza Duomo potranno uscire percorrendo piazza Minerva con obbligo di svolta a destra, all’intersezione con via Roma.

Domani, mercoledì 2 dicembre, in via delle Carceri Vecchie, è stato disposto il divieto di transito. I veicoli autorizzati che devono accedere a Piazza Duomo potranno farlo percorrendo via Pompeo Picherali che, per il tempo occorrente, sarà a doppio senso di marcia alternato.