Siracusa, sbarco fantasma: in 12 arrestati per possesso di documenti falsi

Intensificati i controlli delle coste siracusane per contrastare il fenomeno degli sbarchi fantasma.

Il 29 e 30 novembre in due diversi momenti, nella zona della caserma dell’Aeronautica Militare di Siracusa, sono stati rintracciati 20 stranieri probabilmente di origine vietnamita.

Lo sbarco di questi ultimi è avvenuto nella notte tra il 29 ed il 30 novembre al largo da un natante non ancora identificato che è sfuggito alle maglie dei controlli alla frontiera, riuscendo ad entrare nelle acque territoriali italiane.

In 12 , trovati in possesso di documenti falsi, sono stati arrestati e condotti nel carcere di Cavadonna e denunciati per essersi introdotti illegalmente nel territorio italiano. Con loro anche un minore.

Gli altri 7 sono stati posti in quarantena e sono in attesa di essere trasferiti in centri idonei.