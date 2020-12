Siracusa, asili nido: acquistati 42 posti in una struttura privata di Cassibile

Acquistati dal Comune di Siracusa altri 42 posti per asilo nido in una struttura privata di Cassibile La Garderie di via dei Ciclamini. Saranno utilizzati per il periodo dicembre 2020 luglio 2021 e il costo unitario del singolo posto ammonta a 623 euro mensili. Sono stati inoltre stanziati fondi per piccole spese di adeguamento degli edifici a specifiche richieste fatte dai Vigili del Fuoco; e dalla Regione è stato approvato il piano di spesa dei fondi destinati agli asili che prevede l'acquisto di cucine nuove e conformi alle attuali normative igienico sanitario.

“In questi mesi- dichiara l’assessore Maura Fontana- siamo riusciti ad assicurare al territorio una copertura integrale, dotandolo di strutture idonee sotto ogni punto di vista normativo e pronte alle attività didattiche per gli anni a venire. Lo abbiamo fatto tenendo presente le esigenze delle famiglie, il benessere dei bambini ma anche il rigoroso rispetto della regolarità procedurali per la fornitura delle prestazioni offerte. Questa Amministrazione sta riconsegnando alla città strutture all'altezza dei migliori standard qualitativi, agibili e rispettosi delle prescrizioni di legge, con ambienti a norma, quindi più sani e confortevoli. Sono stati necessari momenti di sacrificio comune e qualche ritardo. Ma ne è valsa la pena”.