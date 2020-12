Siracusa e Floridia, servizio di controllo del territorio: un arresto

Servizio di controllo del territorio ieri a Siracusa e Floridia oltre che sulle più trafficati dalla circolazione.

Sono 76 i veicoli e 96 le persone sottoposti a verifica e diverse sono state le infrazioni al codice della strada rilevate, con sanzioni per un totale di circa 2000 euro ed il segnalamento di 3 persone quali assuntori, in quanto trovati in possesso, per uso personale, di modiche quantità di marijuana e hashish.

Un siracusano di 35 anni, in atto ristretto ai domiciliari, è stato arrestato per evasione: Giovanni Merlino è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione ed è stato sanzionato per delle norme del decreto anticovid, che vietano la circolazione per strada dalle 22 alle 5.

Un altro siracusano di 25 anni, ai domiciliari, è stato segnalato alla procura per essere stato trovato in casa in compagnia di persone non appartenenti al nucleo familiare e non autorizzate ad incontrarlo.