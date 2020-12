Siracusa, nuovo ospedale: nominata la commissione giudicatrice del Concorso di idee

Primi interventi del commissario per il nuovo ospedale di Siracusa, Giuseppa Scaduto.

Emessi due decreti datati 23 e 30.novembre: con il primo è stato confermato l’Ing.Santo Michele Pettignano quale Rup dell’intervento, e la prosecuzione della procedura di gara riguardante il “Concorso di idee per l’acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa”, indetta dall’Asp. Con il secondo decreto è stata nominata la Commissione giudicatrice del Concorso.