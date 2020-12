Priolo, tratto della SS 114 chiuso per 7 giorni nei pressi di Cava Sorciaro

Chiuso al traffico veicolare un tratto della SS 114, all'altezza della rotonda che immette in autostrada nei pressi di Cava Sorciaro.

A darne notizia è il sindaco Pippo Gianni.

La chiusura si è resa necessaria per rapioni di protezione Civile, a causa dei lavori in corso sul ponte attivo all’ingresso.

La strada resterà chiusa per 7 giorni, dalle 6.30 fino alle 18.30.