Rientro del Caravaggio a Siracusa nelle prossime ore? Un nuovo intoppo avrebbe bloccato il dipinto

Il Seppellimento di Santa Lucia del Caravaggio potrebbe non arrivare nelle prossime ore a Siracusa. Pare che nella delicata operazione di rientro dell'opera d'arte sia intervenuto un intoppo, un nuovo colpo di scena che avrebbe bloccato tutto. Almeno per il momento.

Questa mattina la notizia del rientro anticipato del quadro era stata accolta favorevolmente dal partito dei contrari alla partenza per il Mart di Rovereto del dipinto del Merisi.

Da quanto è dato sapere il Mart aveva già inviato il cronoprogramma per il rientro dell'opera d'arte: partenza ieri e arrivo a Siracusa nella giornata di oggi.

E invece, pare che niente di tutto questo accadrà: da indiscrezioni pare, infatti, che il dipinto ieri non sia partito. Vittorio Sgarbi, presidente del Mart, si sarebbe impuntato, non consentendo la partenza del quadro e decidendo di trattenerlo fino a giorno 4, data inizialmente prevista per la partenza per Siracusa.Una situazione inaspettata e che ha messo in moto alta tensione e una serie di interventi per sciogliere questo nodo.

Intanto, proprio in vista del rientro del Seppellimento di Santa Lucia, alla chiesa di Santa Lucia alla Borgata, tutto è stato preparato per accogliere il quadro, sia sul fronte della climatizzazione, dell'illuminazione, della sicurezza con l'installazione di un sofisticato sistema di antifurto e di un sostegno anti sismico per il dipinto.