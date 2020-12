Sopralluogo dell'assessore Falcone sulla Sp95 Villasmundo-Carlentini, interventi pianificati

Sopralluogo dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone sulla Sp 95 Carlentini-Villasmundo.

Si avvia alla definizione della sua progettazione e pianificazione degli interventi di manutenzione sulla strada provinciale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio: "Dopo lo sblocco dei lavori per la S.P. 32 (Carlentini-Pedagaggi) - dice Stefio - oggi si concretizza l'impegno per la sistemazione della strada provinciale per Villasmundo e viene preannuncito un finanziamento per aumentare le unità abitative di edilizia popolare".

"Gli interventi - rifesrisce la deputata regionale Rossana Cannata presente al sopralluogo - avverrà in due stralci “Carlentini e Villasmundo” e “Villasmundo Melilli”, con quest'ultimo che include l’intervento di messa in sicurezza sul ponte".

"Entro metà la metà di dicembre - aggiunge la deputata Daniele Ternullo - sapremo se i lavori di manutenzione e ammodernamento comincieranno già nel mese di gennaio del prossimo anno".