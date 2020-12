Siracusa, appalto di supporto all'amministrazione: i lavoratori tornano in sit in al Vermexio

Tornano a protestare i lavoratori tra Ideal Service e Util Service per i quali sono scaduti ieri gli affidamenti dei sevizi di portierato, manutenzione e affissione, mentre non sono ancora date risposte agli ex autisti delle navette. In tutto 47 lavoratori, la cui situazione, secondo i sindacati, "è frutto dello spacchettamento messo in atto dal Comune di Siracusa nell’appalto di supporto all’amministrazione".

“Questa suddivisione dell’appalto ad oggi - commentano Alessandro Vasquez, Teresa Pintacorona ed Anna Floridia - ha come unico risultato quello di creare i presupposti per una carneficina sociale. Ci chiediamo quali saranno le aziende che parteciperanno entusiaste a gare con così poche unità lavorative. Ma non solo, nonostante la nostra contrarietà accompagnata da una richiesta di confronto sulla progettazione quantomeno di questa delicata fase, ad oggi non si sa nemmeno chi deve occuparsi di redigere queste gare e a quali rubriche apparterranno. Non c’è nulla - concludono - solo l’intenzione di dividere per imperare.”

Da qui l'annuncio della mobilitazione dei lavoratori che oggi saranno in sotto palazzo Vermexio.