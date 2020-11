Siracusa, rivoluzione in via Malta: arrivano la corsia ciclabile e quella per i bus

Una corsia ciclabile e una preferenziale per i bus tracciate in via Malta per rafforzare l'idea di mobilità sostenibile e per indirizzare le persone ad un sempre minor utilizzo delle auto.

Una soluzione che, al tempo stesso intende facilitare e velocizzare i percorsi dei mezzi pubblici, evitando che restino imottigliati in mezzo alle auto.

Lo spazio per queste ultome di riduce, passando da due ad una sola corsia.

E i commenti sui social già si sprecano con i partiti contrapposti di coloro che accatteno di buon grado la novità e chi invece la giudica come un nuovo colpo di grazia al traffico già caotico della strada che porta a Ortigia.

Entusiasta l'assessore Carlo Gardenigo che su facebook scrive: "Per anni l'ho sognata, misurata, promossa, disegnata. Oggi quella stessa idea, trasformata in atto di indirizzo, inglobata nel Pums, teatro di mille incontri e riunioni diventa realtà. Insieme alle corsie ciclabili si iniziano così a gettare le basi infrastrutturali per un servizio di trasporto pubblico efficiente con le corsie riservate ai bus.

Un grazie va all'assessore alla mobilità Maura Fontana e all'aministrazione di cui mi onoro di fare parte, che in una città poco avvezza al cambiamento ha il coraggio di guardare avanti".