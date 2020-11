Coronavirus, contagi in calo: 30 nuovi positivi in provincia di Siracusa

Contagi da covd 19 ancora in calo in provincia di Siracusa: oggi si contano 30 nuoci casi in provincia di Siracusa.

In Sicilia i nuovi positivi sono 1.138 con 1.547 ricoverati con sintomi, altri 226 in terapia intensiva, 38.851 in isolamento domiciliare e altri 49 decessi. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 40.624. Questi i dati riportati nel bollettino del Ministero della salute.

I nuovi casi sono così distrobuiti nelle varie province: oltre ai 30 di Siracusa, 7 a Trapani, 72 ad Agrigento, 288 a Palermo, 43 a Caltanissetta, 24 a Enna, 73 a Ragusa, 503 a Catania e 98 a Messina.