Sistema Siracusa, la Procura di Messina ricorre contro il pattegiamento per Calafiore. Italia: "Sappiamo di non essere soli"

Ricorso della procura generale di Messina contro la sentenza di patteggiamento pronunciata, il 6 novembre scorso, dal Giudice dell'udienza preliminare sul procedimento del “Sistema Siracusa” con la quale Giuseppe Calafiore è stato condannato a 11 mesi di reclusione.

Sulla vicenda, interviene il sindaco, Francesco Italia: "Credo che non si possa tacere un sentito ringraziamento alla procura generale di Messina per aver messo nero su bianco il sentimento comune che ha attraversato alcuni di noi, uomini e donne delle istituzioni e cittadini siracusani, all’indomani delle sentenze di patteggiamento pronunciate dal Gup di Messina. Oggi - prosegue Italia - grazie alla lettura attenta di questo ricorso, sappiamo, ancora una volta, di non essere soli. Sappiamo di poter contare sempre e comunque su una giustizia che non mortifichi e non oltraggi il senso di equità e la fiducia nelle istituzioni.

In troppi hanno pagato per quel perverso sistema di relazioni e lo stesso comune di Siracusa, che si è costituito parte civile, ha dovuto versare indebitamente quasi tre milioni di euro di fondi dei cittadini a fronte di una chiara azione criminosa”.