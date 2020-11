Siracusa, fiera del mercoledì: dal 2 dicembre riapertura anche per gli operatori non alimentari

Riapertura con tutte le attività al completo,a partire dal 2 dicembre, per la fiera del mercoledì, a Siracusa.

Dopo la riclassificazione della Sicilia passata da zona arancione a zona gialla e il recepimento del provvedimento del Ministro della salute da parte della Regione, arriva l'ordinanza del sindaco Francesco Italia su proposta del dirigente Enzo Miccoli.

Dal 10 novembre scorso il mercato era stato consentito solo per gli operatori dei generi alimentari a causa della crescita dei contagi da Covid19 in provincia e in tutta la Sicilia.