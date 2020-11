Qualità della vita, la provincia di Siracusa sempre più giù: 104esima posizione

Verdetto negativo per la provincia di Siracusa nella classifica annuale sulla Qualità della vita stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma giunta lla 22esima edizione che vede il debutto di 3 indicatori sul covid 19.

Anche in ambito regionale non va meglio: tra le province siciliane, quella di Siracusa è penultima: peggio riesce a fare solo Agrigento, che occupa la posizione 105.

Messina è al 90esimo posto (+5), Catania al 92° (+12), Trapani 95° (+6), Caltanissetta al 97° (+6), Palermo 99° (-1) , Ragusa 100° (-7), Enna 102° (-3), Agrigento 105° (-2).

In ambito nazionale al vertice c'è Pordenone, mantre chiude la classifica al 107° posto Foggia.