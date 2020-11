Siracusa, ruba 585 litri di gasolio da un deposito di carburante: arrestato

Dovrà rispondere di furto aggravato Vincenzo Vinci, 47enne di Siracusa, impiegato, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato notato dai Carabinieri mentre, nelle vicinanze di un deposito di carburante, trasportava taniche di benzina di varie dimensioni con l’intento di caricarle nella propria auto. E' stato bloccato dai militari dell'Arma che a bordo della vettura e nelle vicinanze hanno rivennuto in totale 26 taniche di varie dimensioni contenenti 585 litri di benzina, una smerigliatrice angolare a batteria e unamazza in acciaio con impugnatura in legno, con ogni probabilità utilizzate per accedere nel deposito, praticando un varco nella recinzione perimetrale.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari; per Vinci sono scattati gli arresti domiciliari.

L'uomo è stato anche sanzionato per aver violato le misure di contenimento del coronavirus: era fuori casa in orario non consentito.