Siracusa, al via da giovedi i tamponi rapidi per le scuole medie: stilato il calendario

Stilato il calendario per effettuare i tamponi a studenti, familiari, personale docente e Ata delle scuole medie nell'ambito della campagna varata dalla Regione in accordo con l'Anci.

Si comincia govedì 3 dicembre all'ex Onp della Pizzuta, con le convocazioni scaglionate: alle 9 l'istituto comprensivo Vittorini; alle 10 il Costanzo; alle 11 il Brancati; alle 12 il Raiti, alle 14 il Santa Lucia e alle 15,30 Giaracà.

Sette giorni dopo, giovedì 10 dicembre, toccherà, sempre a partire dalle 9 all'Archia, alle 10 Archimede, alle 11 Lombardo Radice, alle 12 la Martoglio, alle 12,30 il Verga, alle 14 il Wojtyla, alle 16 il Paolo Orsi e per chiudere alle 17,30 Chindemi e Falcone Borsellino.

L'ingresso è quello di Scala Greca come è avvenuto per le sessioni delle scuole superiori.