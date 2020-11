Noto, insultano e minacciano agenti della Municipale: denunciati

Sono accusati di minacce, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Si tratta di due persone denunciate dagli Agenti del Comando di Polizia Municipale di Noto.

Durante i rilievi per un incidente verificatosi nella zona via dei Mille, i due, non coinvolti nel sinistro, hanno inveito contro gli agenti, insultandoli e minacciandoli, mentre stavano cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

I due sono stati denunciati anche per interruzione di pubblico servizio: con la loro condotta, infatti, hanno interrotto il regolare svolgimento delle attività di rilievo che, tra le altre cose, ha portato all’intervento del 118.