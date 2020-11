Siracusa, Alicata si dimette da commissario provinciale di Fi

Bruno Alicata si dimette da commissario provinciale di Forza Italia.

Alla base della decisione motivi personali ma anche una visione diversa nel modo di gestire Forza Italia a Siracusa.

"Nelle scorse ore ho trasmesso al Commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Micciche', le mie dimissioni - riferisce Alicata - Ragioni personali e familiari, ma anche modi diversi di intendere la politica, le persone e le vicende della vita, hanno imposto tale irrinunciabile decisione, avendo ben chiaro, comunque, il senso di gratitudine per le straordinarie esperienze vissute grazie a Forza Italia". Alicata, però, che è stato senatore per due legislature, non lascerà il partito.di Berlusconi.