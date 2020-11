Priolo, screening con drive in: 5 positivi su 1.480 tamponi

Cinque positivi asintomatici scoperti a Priolo su 1.480 tamponi rapidi effettuati nell'ambito dello screening con metodo drive in effettuato oggi a Largo dell'Autonomia comunale.

I soggetti positivi sono stati sottoposti a tampone molecolare come da procedura. I dati sono stati resi noti dall’Asp di Siracusa.

Il sindaco, Pippo Gianni, ha ringraziato tutti i cittadini che hanno deciso di sottoporsi all’esame per il senso di responsabilità dimostrato, gli operatori sanitari del Gruppo Covid dell’Asp per il lavoro svolto, la Protezione Civile, la Polizia Municipale e la Confederazione delle Misericordie per aver contribuito alla buona riuscita dell’operazione.