Siracusa, confcooperative punta sui giovani: 10mila euro a 3 idee

Confcooperative Sicilia investe sui giovani e sulle nuove idee mettendo in palio 10.000 per le tre migliori idee.

Domani, 30 Novembre, in modalità on line, l’hackaton “I giovani costruiscono la Sicilia” al quale parteciperanno 85 giovani.

“Dobbiamo investire sui giovani ed aiutarli a costruire una Sicilia migliore- spiega il presidente regionale , Gaetano Mancini- Vogliamo sostenerli e dare spazio alle loro idee”.

I candidati si confronteranno nelle 5 “challenge” (sfide) proposte: aging e cura delle persone, le aziende siciliane nel 2030, Southworking e la Sicilia che attrae talenti, l’immigrazione: una grande opportunità, Città sostenibili, connesse e accessibili.”

Ai primi 3 classificati sarà riservato un montepremi di circa 10.000,00 euro. A tutti i partecipanti che vorranno avviare un percorso imprenditoriale in cooperativa sarà assicurato sostegno in termini di servizi ed opportunità.

“Per chi vorrà seguire la presentazione delle idee – conclude Mancini – diamo appuntamento alle 18:00 sulla pagina facebook di Confcooperative Sicilia per una diretta, che coinvolgerà – tra gli altri – anche il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, l’assessore regionale al lavoro, Antonio Scavone, il Presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini"