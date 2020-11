Priolo, oggi tamponi rapidi gratuiti: postazioni aperte fino alle 18

Tamponi gratuiti, con il metodo drive in, oggi a Priolo. La Protezione Civile ha allestiato 5 gazebo e una tenda, dove opereranno medici e infermieri. Sarà possibile effettuare i tamponi rapidi fino alle 13:00 e dalle 14 alle 18 a largo dell’Autonomia Comunale. I referti saranno consegnati dopo 15 minuti. In caso di positività è prevista l’esecuzione del tampone molecolare.

Ieri dal sindaco Pippo Gianni ad agire con consapevolezza e responsabilità: "Non abbiate paura di effettuare il tampone. Si tratta di un esame solo un po’ fastidioso, ma per nulla invasivo. La prevenzione - ha detto ancora il Sindaco Gianni - è l’unica cura possibile”.

“Il Piano di Emergenza - ha reso noto il Dirigente di Protezione Civile, Gianni Attard - è così stabilito: dalla ex 114, precisamente dalla rotonda nei pressi dell’ex hotel Le Palme, le auto saliranno in via Fabrizi, per accedere a Largo dell’Autonomia Comunale. Il personale di Polizia Municipale e Protezione Civile indirizzerà le vetture verso il percorso prestabilito. Una volta effettuato il tampone, usciranno da via Platamoni, effettueranno il giro del quartiere e sosteranno in via Fabrizi, dove riceveranno il referto dell’esame, a cura della Protezione Civile e della Misericordia”.